Everton : Onana revient sur l'ambiance exceptionnelle après le maintien des Toffees

Everton aura eu chaud, très chaud en vue de son maintien en Premier League. Les Toffees, présents dans l'élite anglaise depuis 69 ans, ont bien failli prendre l'ascenseur pour descendre à l'échelon inférieur mais ils ont finalement gagné 1 but à 0 lors de la 38e et dernière journée face à Bournemouth. Un succès synonyme de maintien, alors que dans le même temps, Leeds et Leicester étaient relégués en Championship. Everton va donc jouer une 70e saison de suite en Premier League et Amadou Onana est revenu sur ce maintien dans les colonnes de L'Equipe. Transféré du LOSC l'été dernier, l'international belge a assuré avoir vécu une ambiance exceptionnelle lors de ce match, lui qui est sous contrat jusqu'en 2027 à Everton. Surtout, il a confié avoir beaucoup appris de cette saison.

Onana fou de joie après le maintien

"C'était exceptionnel. Pour moi, un énorme ascenseur émotionnel. Il y avait beaucoup de pression, de stress et de fatigue, compte tenu de l'enjeu. Le club n'a jamais été relégué en Championship. Il est l'un des membres fondateurs de la Premier League. À la mi-temps, on nous a dit que Leicester menait sur sa pelouse. Mathématiquement, on était momentanément relégué. Il fallait gérer beaucoup d'émotions tout en restant concentrés pour tenter de marquer en 45 minutes. Je n'ai jamais autant couru. C'était le match de la survie de ce très grand club. Je suis content qu'on ait fait le travail", a confié Onana concernant le maintien des Toffees dans l'élite. Pour lui, cette saison aura été intense, éprouvante et délicate mais il assure avoir beaucoup appris.

"Je n'oublierai jamais. C'est gravé à vie dans ma tête et dans mon coeur. C'est un club mythique. Ce n'est que ma troisième saison professionnelle. Je n'imaginais pas vivre ça si tôt. Je préfère le vivre maintenant plutôt qu'à 29 ans. (...) C'est une saison au cours de laquelle j'ai énormément appris. Sur ma personne, l'homme que je suis. J'ai géré des situations auxquelles je n'étais pas préparé. La pression du champion en titre qui est attendu sur tous les terrains chaque semaine. La saison a été difficile", souffle le Belge, qui veut maintenant vivre une bien meilleure deuxième saison chez les Toffees lors de l'exercice 2023-2024.