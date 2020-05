Everton : Le moment de confirmer arrive pour Moise Kean

Moise Kean est à la croisée des chemins et le repos forcé imposé à la Premier League va peut-être lui permettre de corriger sa trajectoire. A 20 ans, le jeune Italien a encore le temps d'aligner sa carrière sur ses records de précocité. Mais il ne doit plus traîner. Sa saison a été jusque-là décevante. Transféré à Everton durant l'été, l'ancien joueur de la Juventus n'a pas particulièrement brillé. Depuis son arrivée en Angleterre, l'attaquant n'a marqué qu'un but en 23 apparitions.

Pire, son nombre de titularisations n'a pas grimpé avec l'arrivée de Carlo Ancelotti. Une réelle déception après des débuts prometteurs sous les ordres de son compatriote. Une éclaircie qui n'a pas duré. Son but contre Newcastle et sa passe décisive face à Watford ont été suivis par 90 minutes passées sur le banc lors de la réception de Crystal Palace. L'illustration de l'inconstance d'un jeune prodige qui a encore beaucoup à apprendre.

L'entourage mis en cause ?



Mais pourquoi Moise Kean a-t-il tant de mal ? L'an passé, il a réalisé une campagne très honorable avec la Juventus Turin. L'Italien tournait à une moyenne d'un but toutes les 88 minutes dans un rôle de supersub. Désormais fer de lance de l'attaque des Toffees, les attentes placées en lui ne sont plus les mêmes. Et elles semblent peser sur son rendement. Justifier un transfert estimé à 30 millions d'euros n'est pas simple. Même quand on est le premier joueur né au XXIe siècle a avoir joué dans un des quatre grands championnats et en Ligue des Champions. Le costume a l'air trop grand pour lui. Mais ce n'est peut-être pas la seule raison. Sa situation extra-sportive n'est pas idéale.

Epinglé pour une fête en plein confinement, son expérience anglaise pourrait tourner au calvaire. En novembre, il avait déjà été écarté du groupe pour des raisons disciplinaires. En décembre, sa forme ne lui avait pas permis de jouer plus de 18 minutes contre Manchester United. Sa situation familiale avec un père qui effraye la chronique n'aide pas non plus. Les plus grandes difficultés du jeune prodige n'ont pas l'air de venir de son niveau footballistique. Et comme beaucoup de joueurs qui ont éclatés très tôt, il va falloir faire attention à ne pas exploser en vol. La question des fréquentations risquent de se poser rapidement. Un comble pour celui qui savourait il y a moins d'un an le fait de pouvoir apprendre aux côtés de Cristiano Ronaldo.

Un retour en Italie pour relancer la carrière de Moise Kean ?



Une remise en cause à tous les niveaux va être nécessaire pour Moise Kean. Jeune fougueux à son arrivée en Serie A, l'ailier reconverti attaquant de pointe n'arrive plus à faire la différence. Le natif de Vercelli a-t-il était trop fort trop vite ? C'est la question qui va commencer à se poser s'il ne parvient pas confirmer ses débuts prometteurs à la Juve. En sélection en tout cas, le joueur lancé par Roberto Mancini est retourné chez les espoirs malgré des débuts réussis et victorieux chez les A.

La preuve que le chemin est encore long pour lui. Et les possibilités de confirmer l'étendue de son talent, nombreuses. Si son transfert à Everton avait déjà étonné, un deuxième nouveau départ pourrait être nécessaire pour le lancer définitivement dans le monde professionnel. Des rumeurs parlent d'un retour en Italie. Un retour aux sources qui pourrait faire du bien. A moins qu'une reprise de la saison de Premier League ne suffise à lui offrir les opportunités suffisantes pour briller et réécrire son histoire à Goodison Park.