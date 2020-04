Everton : Le club consterné après une fête organisée en plein confinement par Moise Kean

L'attaquant italien Moise Kean n'a pas respecté les mesures de confinement adoptées au Royaume-Uni en organisant à son domicile une soirée avec plusieurs personnes de son entourage. Une attitude jugée totalement irresponsable par son club, qui n'a toutefois pas encore indiqué s'il sanctionnerait ou pas son joueur. L'Italien avait posté des vidéos sur Snapchat...

Everton déplore "un comportement inacceptable"

"Everton est consterné d'apprendre que l'un de ses joueurs est impliqué dans un tel incident et qu'il a ignoré les mesures du gouvernement lors de la crise liée au coronavirus, a indiqué le club d'Everton dans un communiqué officiel. Le club a fermement exprimé son mécontentement au joueur et lui a fait comprendre qu'un tel comportement était totalement inacceptable". Pour rappel, Moise Kean avait rejoint Everton l'été dernier en provenance de la Juventus. Il a inscrit un but avec le deuxième club de Liverpool depuis son arrivée.