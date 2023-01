Everton a choisi son nouvel entraîneur, et ce n'est pas Bielsa

Everton, à la lutte pour sa survie (19e), a choisi qui serait le pompier de service pour tenter de maintenir le club en Premier League : les dirigeants du club de Liverpool viennent de nommer l'Anglais Sean Dyche. Il remplace ainsi Frank Lampard, limogé il y a quelque jours. Le technicien de 51 ans disputera son premier match à la tête de sa nouvelle équipe contre Arsenal à domicile. Pas un cadeau...

Sean Dyche doit désormais redresser Everton en crise

Après son excellent travail à Burnley, le coach à la langue bien pendue retrouve donc un nouveau challenge. Et quel challenge. Suite à son renvoi des Clarets cet été, après dix ans de bons et loyaux services, Dyche aura la lourde tâche de maintenir l'un des clubs historiques d'Angleterre, où il a signé jusqu'en 2025. Pour réaliser l'opération maintien, il a déjà annoncé la couleurs : « C'est un honneur de devenir l'entraîneur d'Everton. Mon staff et moi sommes prêts et impatients d'aider à remettre ce grand club sur les rails. »