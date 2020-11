Edinson Cavani accusé de racisme

Edinson Cavani a été le héros de la victoire de Manchester United sur le terrain de Southampton (3-2). Avec un doublé inscrit et une passe décisive offerte, il a complètement changé le cours de la partie, suscitant notamment l’admiration de son coach. Mais, El Matador n’a pas tout bien fait durant cette journée dominicale. Après le match, il s’est rendu auteur d’une publication répréhensible sur les réseaux sociaux et qui pourrait lui coûter cher.

Cavani risque trois matches de suspension

Sur Instagram, l’ancien joueur du PSG a été félicité par de nombreux fans pour la belle prestation qu’il a livrée après son entrée en jeu. Il a pris la peine de répondre à l’un d’entre eux, mais de manière qui ne lui fait pas honneur. « Gracias n***** », a-t-il écrit, utilisant un terme discriminatoire. Se rendant vite compte de sa bévue, il a ensuite supprimé ce message. Cela étant, alertée sur le sujet, la Fédération anglaise, qui ne badine jamais avec les questions relatives au racisme, pourrait ne pas fermer les yeux sur ce dérapage verbal. L’Uruguayen risque trois matches de suspension.

Cavani a de quoi être perturbé par cette affaire, même si elle est mineure et résulte probablement d’une maladresse qu’autre chose. Et il n’avait pas besoin de cela alors que se profile la réception de son ancien club du PSG en Ligue des Champions, mercredi prochain à Old Trafford.

Solskjaer : "Cavani ? On n'avait plus ce profil depuis Lukaku":