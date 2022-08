Du mieux entre Cristiano Ronaldo et Ten Hag ?

Alors qu’il se trouve au cœur d’une polémique en raison de l’attitude qu’il a eue lors de la dernière rencontre de son équipe, Cristiano Ronaldo s'est entraîné normalement jeudi avec le reste de ses partenaires. Le nouvel entraîneur mancunien Erik ten Hag et son équipe poursuivent leur préparation, tandis que se profile le premier match du championnat. Dimanche, à Old Trafford, les Red Devils se mesurent à Brighton à Old Trafford. Un match que manquera d’ailleurs le Français Anthony Martial pour cause de blessure.

Ronaldo, qui souhaite quitter Manchester United un an seulement après avoir fait un retour spectaculaire depuis la Juventus, faisait donc partie de la mise en place travaillée par le technicien hollandais. On peut donc imaginer que tout est entré dans l’ordre entre les deux hommes.

Ronaldo a connu une intersaison assez particulière puisqu'il n'a pas voyagé avec le reste du groupe pour la tournée de pré-saison en Thaïlande et en Australie pour des raisons familiales. Au lieu de cela, il est resté au Portugal et s'est entraîné seul. Le Bayern Munich, Chelsea et l'Atletico Madrid ont tous été cités comme de possibles destinations pour CR7 mais il n’y a eu en réalité une approche concrète. Le génie lusitanien a du mal à se trouver un nouveau point de chute. Face à cette situation, il s’est peut-être résolu à aller au bout de son contrat avec United.