Derby County: Un ancien joueur du Barça pour remplacer Lampard ?

Orphelin de Maurizio Sarri depuis le 16 juin dernier et le départ du Transalpin pour la Juventus, Chelsea n'a toujours pas trouvé son nouvel entraîneur. Pourtant, la presse anglaise est unanime, c'est la légende des Blues, Frank Lampard, qui prendra prochainement place sur le banc de touche après avoir été libéré du poste qu'il occupe à Derby County.

Les Rams, sociétaires de Championship (équivalent de la Ligue 2), ont accepté de laisser l'international anglais discuter avec les pensionnaires de Stamford Bridge, mais rien n'est encore acté pour autant. Et pour cause, le club attendrait d'avoir identifié son futur manager avant de valider le départ de Lampard. Or, d'après The Guardian, un accord a été trouvé avec Philip Cocu, technicien néerlandais qui vient de terminer une expérience en Turquie, au Fenerbahçe Istanbul. Au cours de sa carrière crampons aux pieds, le Batave avait notamment porté les couleurs du FC Barcelone entre 1998 et 2004.