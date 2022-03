Cristiano Ronaldo, la douleur persiste

La tendance n'est toujours pas à l'éclaircie pour Cristiano Ronaldo. Alors qu'il est de plus en plus critiqué par des observateurs lui reprochant d'avoir perdu son efficacité offensive (un seul but inscrit lors de ses huit dernières sorties), le Portugais est encore et toujours gêné par une douleur à une hanche. Un problème récurant qui l'a poussé à manquer le choc du week-end dernier face à Manchester City (défaite 4-1), et qui l'empêche depuis lors de s'entraîner avec ses coéquipiers de United.

Comme le confirme The Telegraph ce mercredi, CR7 n'a donc pas participé à l'entraînement collectif du jour au centre d'entraînement de Carrington, pas plus qu'il ne l'a fait hier. Pour autant, le média précise que le quintuple Ballon d'Or était bel et bien présent sur place. La douleur dont il souffre n'est en réalité pas nouvelle puisqu'elle l'avait empêché de disputer deux rencontres (toutes deux face à Aston Villa) courant janvier. La question est désormais de savoir s'il sera opérationnel samedi face à Tottenham (18h30).

Tout aussi important, le huitième de finale retour de Ligue des champions que Manchester United disputera le 15 mars prochain chez lui, face à l'Atlético de Madrid (21h), pourrait également se jouer sans Cristiano Ronaldo. À l'aller, les Red Devils étaient allés arracher le nul au Wanda Metropolitano (1-1). Nul doute que le Lusitanien fera son possible pour être présent.