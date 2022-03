Cristiano Ronaldo colle un triplé à Tottenham !

Choc continental entre Manchester United et Tottenham ce samedi, pour le compte de la 29e journée de Premier League. En course pour une place européenne comme United, Tottenham, à deux longueurs de retard derrière son adversaire du jour, a encaissé l'ouverture du score de la part d'un revenant. De retour dans le onze titulaire des Red Devils, Cristiano Ronaldo a ainsi altéré le tableau de marque dès la 12e minute d'une frappe magnifique des 25 mètres sur une déviation signée Fred. United était lancé, croyait-on, mais allait se faire rejoindre quelques instants plus tard quand Alex Telles faisait faute sur Kulusevski dans la surface mancunienne. Harry Kane, buteur maison des Spurs, exécutait la sentence, 1-1 à la 34e minute.

Mais peu avant le repos, United allait reprendre l'avantage. Tout partait d'une passe aérienne signée Matic. Sancho, lancé, n'avait plus qu'à servir idéalement Cr7 pour le 2-1. Après cette première période d'une grande intensité, la seconde ne sera pas moindre. Si Harry Maguire allait marquer contre son camp à 20 minutes de la fin, permettant aux visiteurs de revenir dans la partie, Cr7 allait définitivement s'ériger en héros de la soirée avec un triplé. La star lusitanienne montait très haut sur un corner de Telles pour mettre un coup de boule en pleine lucarne droite à la 81e minute. 3-2, score final, Manchester United se relève après le revers humiliant subi lors du derby face à City et c'est Ronaldo qui montre la voie.