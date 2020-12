Le match de Manchester City à Everton a été reporté à la suite de nouveaux tests positifs de coronavirus dans les rangs citiziens. City devait affronter les Toffees, deuxièmes, à Goodison Park lundi, mais le match devra désormais trouver une nouvelle date au cours de la nouvelle année. "Le Manchester City FC peut confirmer que le match de Premier League de ce soir à Everton a été reporté. Après la dernière série de tests Covid-19, le club a trouvé un certain nombre de cas positifs, en plus des quatre déjà signalés le jour de Noël. La sécurité étant compromise, il y avait un risque que le virus se propage davantage dans les rangs de l'équipe, du staff et potentiellement au-delà. Sur la base de conseils médicaux avisés, la Premier League, en consultation avec les deux clubs, a décidé de reporter le match", peut-on ainsi lire dans le communiqué de Manchester City, diffusé ce lundi.