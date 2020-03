Coronavirus : L’appel de City reporté ?

L’information parue dans le Telegraph risque de donner des sueurs froides aux joueurs et fans de Manchester City. En raison de la pandémie de coronavirus, la décision de justice pour savoir si oui ou non Manchester City participera à la prochaine édition de la Ligue des Champions risque d’être reportée. Depuis le début de la pandémie, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a déjà reporté trois affaires en raison du COVID-19. Pour rappel, Manchester City est accusé d'avoir surévalué les revenus issus des contrats de sponsoring sur la période 2012-2016.

Manchester City dans l’impasse

Si l’affaire risque de se boucler avec du retard, Manchester City espère cependant être rapidement fixé sur son sort tant les enjeux économiques et sportifs sont énormes pour les Skyblues. En cas de non-participation aux deux prochaines éditions de la Ligue des Champions, le deuxième club de Manchester perdrait en attractivité sportivement parlant. Depuis son rachat en 2008 par un fonds d’investissement venu d’Abu Dhabi, la Ligue des Champions est un sérieux objectif pour les Citizens. Pour rappel, Manchester City n’a jamais atteint dans son histoire la finale de la C1.