City : Guardiola vise un nouveau titre contre Liverpool

Les deux meilleures équipes d'Angleterre vont à nouveau croiser le fer. Séparées par un petit point en faveur des Citizens lors de la conclusion du dernier exercice de Premier League (93 contre 92), les formations de Manchester City et Liverpool vont disputer le premier titre de la saison 2022-2023. Ce sera ce samedi au King Power Stadium de Leicester (18 heures). Du côté des Reds, qui restent sur une défaite face à Salzbourg lors de la préparation (1-0), Jürgen Klopp a tenu à relativiser (un peu) la portée de ce trophée, alors qu'il devra composer sans Alisson (touché aux abdominaux) et Diogo Jota (sur le retour). " J'attends deux bonnes équipes ", a-t-il prévenu en conférence de presse, avant de continuer : " Mais si vous gagnez, c'est une compétition très importante. Si vous perdez, elle devient alors moins importante".

Laporte absent jusqu'en septembre

Finaliste la saison passée et défait par Leicester (1-0), Manchester City fera sans Aymeric Laporte, qui a été opéré d'une blessure au genou et devrait être de retour avec l'équipe en septembre, a expliqué Pep Guardiola. Le coach catalan n'a pas caché son désir de succès afin d'entamer idéalement la nouvelle saison. " Oui, pour nous, un titre à gagner, c'est mieux, mieux que de perdre. C'est bon pour City. pas seulement pour les joueurs. Pour nous tous", a jugé le natif de Santpedor. Actif sur le marché des transferts avec les arrivées de Julian Alvarez, Erling Haaland, Stefan Ortega Moreno et Kalvin Phillips, City ne devrait pas avoir besoin de trop de temps afin de les intégrer, selon les mots du technicien. Une première réponse sera-t-elle délivrée dès samedi ?