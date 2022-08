Chelsea ne pourra pas compter sur la présence de Thomas Tuchel sur le banc pour le match face à Leicester, programmé ce samedi à 16 heures. Et pour cause, le technicien allemand purge une suspension d'une rencontre suite à son altercation spectaculaire avec son homologue Antonio Conte lors du derby de Londres contre Tottenham (2-2), le 14 août dernier.

Tuchel : "Je ne suis pas le seul fautif !"

Sans contester directement sa sanction, le manager des Blues a poussé un coup de gueule sur la décision de la commission de discipline de la FA, estimant qu'elle n'avait pas fait preuve d'impartialité en n'infligeant aucune sanction à Conte.



« Je ne comprends pas pourquoi j'ai été puni d'un match et pas l'autre entraîneur », a lancé Tuchel. « J'ai pris un carton rouge face aux Spurs (2-2) et je ne suis pas fier de mon comportement. Mais la situation a été tendue tout le match, pas uniquement au moment où j'ai retenu la main de Conte lorsqu'il me l'a tendu. Je ne suis pas le seul fautif, comme le démontre le fait que l'entraîneur de Tottenham a lui aussi été expulsé. Il aurait aussi dû, comme moi, être suspendu et se voir infliger une amende identique." Le message est passé.