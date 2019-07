Chelsea: Pas de victoire pour Lampard, Batshuayi buteur

Le premier match de Frank Lampard sur le banc de Chelsea s’est conclu par un match nul face aux Bohemians, mercredi soir à Dublin (1-1).

De retour d’un nouveau prêt à Crystal Palace, après avoir été envoyé à Dortmund puis à Valence, l’attaquant belge Michy Batshuayi a ouvert le score dès la 8e minute, avant que les locaux n’égalisent en toute fin de match.

Les internationaux français Kurt Zouma et Tiémoué Bakayoko sont eux entrés à la pause. Les Blues disputeront samedi une autre rencontre amicale dans la capitale irlandaise, contre St Patrick’s.

