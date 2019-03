Chelsea: Le fiasco Salah décrypté par Mourinho

Avant de faire les beaux jours de la Roma, puis de Liverpool, Mohamed Salah a connu un passage délicat du côté de Chelsea de 2014 à 2016, sous les ordres de José Mourinho. Le "Special One" a évoqué l’adaptation difficile de l’attaquant égyptien.

"Il est arrivé à Chelsea de Bâle et c'était un garçon solitaire, naïf, complètement perdu et physiquement fragile. Ensuite, il est parti en Italie, il a accumulé de l'expérience à la Fiorentina et à la Roma. Quand il est revenu en Angleterre, il a réussi à s'adapter totalement au haut niveau européen. Il a une meilleure compréhension du jeu, et surtout un physique plus fort", a confié l’ancien manager de Manchester United à beIN SPORTS.