Chelsea: Lampard pour remplacer Sarri ?

La troisième place arrachée en Premier League et un potentiel sacre en Ligue Europa ne devraient pas suffire. Un an seulement après son arrivée à Chelsea, Maurizio Sarri devrait se voir signifier la fin de son aventure chez les Blues à l’issue de la saison. Le propriétaire Roman Abramovich en aurait décidé ainsi.

Et à en croire Sport Mediaset, les dirigeants londoniens auraient en tête de proposer le poste à Frank Lampard, ancien milieu iconique des Blues et à son avantage à la tête de Derby County puisque les Rams sont qualifiés pour la finale des play-offs de la Championship et peuvent espérer accéder à la Premier League.

Playoffs Championship : C'est fini pour le Leeds de Bielsa !