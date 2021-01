Chelsea : Lampard en péril, Tuchel à l’affût

Après leur défaite (2-0) sur la pelouse de Leicester, les Blues avancent à reculons en championnat. Désormais 8ème au classement, Chelsea n'a connu que deux victoires sur ses huit dernières rencontres en Premier League. Selon le Daily Mail, Frank Lampard n'aurait plus que 4 matchs pour renverser la tendance et ainsi conserver son poste d’entraîneur. L'ancien milieu anglais devra l'emporter dimanche, en FA Cup contre Lutton avant de disputer les trois points en championnat contre Wolverhampton, Burnley et enfin Tottenham. Une mission que Lampard se doit d'accomplir s'il ne veut pas céder sa place, lui qui rappelle sa passion pour le club dès qu'il en a l'occasion.

'I'm a Chelsea fan, I'm a Chelsea person, no matter what. So I'm disappointed.' pic.twitter.com/mc9FW2DF9D — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 20, 2021

Lampard ou Tuchel ?

Si l'ancien coach du PSG est tant cité pour reprendre le flambeau en cas de licenciement de Frank Lampard, c'est que le tacticien allemand pourrait plus facilement se faire comprendre par les nouvelles recrues germaniques : Havertz et Werner. La seconde raison est l'expérience de Thomas Tuchel dans cet exercice, lui qui a dirigé des formations exceptionnelles à l'image du Borussia Dortmund ou du PSG quand Lampard n'a connu que Derby County avant Chelsea. Seulement, il n'est pas le seul entraîneur allemand présent dans les petits papiers du staff londonien. Il pourrait bientôt se disputer la place avec de sérieux candidats comme le tacticien de Leipzig, Julian Nagelsmann.

Lampard : "Tout était rose en décembre, ce n'est plus le cas" :