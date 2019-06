Chelsea: Lampard autorisé à discuter

La place de Maurizio Sarri était encore chaude, l'annonce de son départ pour la Juventus ayant été effectuée le 16 juin, que déjà le nom de Frank Lampard revenait avec insistance pour devenir le nouveau manager de Chelsea. Une dizaine de jours plus tard, la rumeur prend de plus en plus corps.

D'après Sky Sports, Derby County, qui a l'ancien milieu de terrain sous contrat jusqu'en 2021, a donné le feu vert aux Blues pour entamer les discussions avec leur ex-milieu de terrain. Tout devrait donc s'accélérer dans prochaines heures.