Chelsea déjà fan de Lukaku

Werner : "L'un des trois meilleurs buteurs au monde"

Comme son compatriote Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku fait partie de ces joueurs partis jeunes à Chelsea et qui n’ont pas eu l’occasion de s’y exprimer. Si « KDB », qui fait aujourd’hui le bonheur de Manchester City, a dû s’exiler en Allemagne pour exploser, c’est grâce à des expériences dans d’autres clubs anglais (West Bromwich Albion, Everton et Manchester United) que Lukaku s’est révélé, avant de franchir encore un palier ces deux dernières saisons avec l’Inter Milan (64 buts en 95 matchs).Une expérience qui va prendre fin dans les prochaines heures, le buteur de 28 ans devant retourner chez les Blues pour 115 millions d’euros, devenant ainsi le joueur belge le plus cher de l’histoire. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses futurs coéquipiers voient d’un bon œil son retour à Londres. "C’est un top buteur. Et puis on connaît sa morphologie, c’est une bête, quelqu’un de très costaud", a ainsi déclaré Antonio Rudiger, qui s’y connaît en combats physiques, avant la Supercoupe entre les champions d’Europe et Villarreal, vainqueur de la Ligue Europa.Interrogé sur ce dossier brûlant lors de la même conférence de presse, Thomas Tuchel a expliqué qu’il ne voulait "pas citer de noms, parce qu’on n’a encore recruté personne et que l’on se montre respectueux des autres clubs." L’entraîneur allemand des Blues avait tout de même dit tout le bien qu’il pense de Lukaku, "l’un de ces joueurs, comme Erling Haaland à Dortmund, Robert Lewandowski au Bayern Munich ou Harry Kane à Tottenham qui est un vrai numéro 9, adore marquer et a une vraie présence dans la surface."Une arrivée dont la principale victime pourrait être Timo Werner, qui a déçu lors de sa première anglaise et s’est montré très élogieux à l’heure d’évoquer son futur partenaire. "C’est probablement l’un des trois meilleurs buteurs au monde, un attaquant de classe mondiale qui ferait du bien à n’importe quelle équipe, a-t-il lancé, avant de plaider pour une association avec Lukaku. A Leipzig, ça m’a toujours aidé d’avoir un grand attaquant à mes côtés. Je ne suis pas le plus grand, et quand on joue tout seul devant, il y a toujours un ou deux défenseurs costauds sur toi. Donc c’est une nouvelle arme, et il peut tenir le ballon et le garder, et les joueurs rapides à ses côtés en profitent." Mais est-ce l’idée de son coach ? On le saura bientôt…