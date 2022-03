Après avoir finalisé la signature de Pablo Torre, le milieu de terrain du Racing Santander, le FC Barcelone cherche à renforcer son équipe en vue de la saison prochaine. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Christensen est prêt à accepter l'offre du FC Barcelone et à signer un contrat de cinq ans avec les Blaugrana. Comme le confirme MARCA, l'international danois de Chelsea ne s'est pas rendu à Barcelone et ne prévoit pas de le faire dans les prochaines heures, mais ses agents envisagent de s'envoler vers la Catalogne pour sceller l'accord.

Un accord est proche

Barcelone a pris contact avec les représentants de Christensen il y a quelques mois. Le défenseur danois a reçu plusieurs offres, mais il a démontré que Barcelone était sa priorité. Pendant ce temps, les directeurs du club, Jordi Cruyff et Mateu Alemany, se sont rendus à Londres pour trouver un accord avec ses agents, Romano rapportant qu'ils sont proches d'un accord verbal.