Cette pépite d’Arsenal qui s’impatiente avec Bielsa

"C’est une déception pour moi de ne pas avoir débuté un match de championnat. Je suis venu ici pour jouer des matches." Le mois dernier, après son triplé avec les Espoirs anglais face à l’Autriche en qualifications de l’Euro 2021 (5-1), Eddie Nketiah s’était ému de sa situation à Leeds , où il a été prêté par Arsenal cet été. Dans la foulée, l’attaquant de 20 ans signait son troisième but de la saison en Championship , son cinquième toutes compétitions confondues. Entré en jeu à un quart d’heure de la fin, il permettait à son équipe d’arracher le match nul sur la pelouse de Preston North End (1-1) et de reprendre du même coup la tête du classement. Avant de recevoir les félicitations de son entraîneur, Marcelo Bielsa."Eddie a des qualités différentes, et c’est bien d’avoir cette option dans un match comme ça. Certains joueurs s’impliquent beaucoup dans le jeu avant de créer des opportunités. Nketiah est plus impliqué sur la fin des actions mais il a les caractéristiques pour combiner avec ses coéquipiers et leur offrir des solutions. C’est un attaquant qui marque des buts. Pour moi, c’est un joueur complet", avait réagi le technicien argentin en conférence de presse. Mais alors qu’on l’imaginait enfin se voir offrir sa chance avec une première titularisation dans l’antichambre de la Premier League, il était de nouveau remplaçant à Sheffield une semaine plus tard. Il était alors entré en jeu à la pause, remplaçant Patrick Bamford, qui souffrait d’une cheville. Un attaquant anglais à qui "El Loco" a maintenu sa confiance, alors qu’il n’avait plus marqué depuis le mois d’août.Et cette confiance a fini par payer, puisque l’ancien buteur de Middlesbrough vient de signer deux réalisations consécutives, contre Blackburn et à Luton. Pendant ce temps-là, Nketiah, touché aux abdominaux, a dû prendre son mal en patience, et manqué les trois dernières rencontres des Whites. Interrogé sur le sujet le mois dernier Unai Emery, qui voulait le conserver cet été, était persuadé que sa situation allait changer évoluer. "Je respecte l’entraîneur de Leeds et ses décisions. Il joue peut-être moins que ce qu’il voudrait, mais je suis sûr que ça va changer. Je pense qu’il va jouer plus. Il va le mériter", annonçait ainsi le très contesté coach des Gunners. Eddie Nketiah n’attend que ça, avant de revenir à Arsenal pour "gagner (sa) place".