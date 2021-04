Cavani et MU, un avenir en commun ?

Après la large victoire de Manchester United contre l’AS Rome en demi-finales aller de la Ligue Europa (6-2), l’entraîneur des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, a indiqué qu’il voulait qu’Edinson Cavani prolonge d’une saison avec le club mancunien. L’attaquant uruguayen étant en fin de contrat à l’issue de la saison.

Cavani rayonnant contre l’AS Roma

« Nous voulons que les joueurs expérimentés s’installent et il y est parvenu. Il sait que j’aimerais l’avoir une année supplémentaire (…) Je lui ai promis Old Trafford et ce stade est vraiment différent avec des supporters. J’espère que des soirées comme celle-ci le convaincront de rester. Nous avons les meilleurs supporters. Pour un buteur comme lui, il n’y a rien de plus beau que de célébrer des buts devant eux », a expliqué le Norvégien.

Auteur d’un doublé et deux deux passes décisives jeudi soir, Cavani a également reçu les éloges de son manager. « Je suis vraiment content de ce qu’il fait. Il est plus qu’un qu’un renard des surfaces et un bon buteur. Il joue depuis si longtemps qu’il dégage énormément de sang-froid et de calme. Il montre son expérience », a-t-il ajouté.