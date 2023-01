Caicedo fait le forcing pour rejoindre Arsenal

Remercier les gens d'un club avant d'être vraiment parti est toujours à double tranchant. C'est pourtant le petit coup de poker qu'est en train de tenter Moisés Caicedo, le milieu de terrain de Brighton en Premier League, qui veut à tout prix rejoindre le leader Arsenal lors de ce mercato d'hiver. Sur ses réseaux sociaux, l'Equatorien de 21 ans a clairement ouvert la porte, personnellement, à un transfert chez les Gunners. Si les Londoniens auraient proposé 68 millions d'euros aux Seagulls en cette fin de semaine, la direction du club côtier n'aurait pas encore accepté.

Moisés Caicedo, de Brighton à Arsenal ?

Le jeune joueur a donc tout simplement décidé d'appuyer ou d'accélérer les choses, en s'exprimant directement à ses dirigeants : "Je suis reconnaissant à Monsieur Bloom et à Brighton de m'avoir donné la chance de venir en Premier League et je sens que j'ai toujours fait de mon mieux pour eux. Je joue toujours au football avec le sourire et avec le cœur. Je suis le plus jeune de 10 frères et sœurs issus d'une éducation pauvre à Saint-Domingue en Équateur. Mon rêve est toujours d'être le joueur le plus décoré de l'histoire de l'Equateur. Je suis fier de pouvoir apporter des frais de transfert record pour Brighton, ce qui leur permettrait de les réinvestir et d'aider le club à continuer à réussir. Les fans m'ont pris dans leurs cœurs et ils seront toujours dans le mien, alors j'espère qu'ils pourront comprendre pourquoi je veux saisir cette magnifique opportunité."