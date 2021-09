Bruno Fernandes : "Ronaldo, une référence"

Fernandes a été l'homme fort de Manchester United la saison dernière, marquant 18 fois et délivrant 12 passes décisives en Premier League, et il a été rejoint à United par son illustre compatriote : Cristiano Ronaldo. De retour à Manchester après 12 ans d'absence, après avoir inscrit 118 buts en 292 apparitions, toutes compétitions confondues, lors de son premier passage, la star portugaise peut aider les Mancuniens selon son compatriote.

"Nous savons que l'enthousiasme sera élevé, tout le monde connaît Cristiano et est très heureux et confiant de le retrouver", a déclaré Fernandes à RTP3. "Les joueurs font partie de cette confiance, nous savons ce qu'il peut nous apporter. Notre objectif et celui de Cristiano, pour ce dont je lui ai déjà parlé, est de gagner ce qu'il y a à gagner. Nos objectifs restent et évidemment, avec Cristiano, nous avons une référence de plus pour nous aider à nous rapprocher de cela."