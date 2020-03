Bruno Fernandes la joue modeste

Manchester United va beaucoup mieux depuis l'arrivée de Bruno Fernandes en janvier. Le milieu portugais a stabilisé l'entejeu mancunien et a créé du liant entre les lignes. Auteur d'une très belle performance lors du récent derby mancunien, le joueur lusitanien joue pourtant les modestes. "Je vois la même équipe qu'il y a un mois. Je pense que nous sommes les mêmes et que nous avons très envie de gagner. De donner beaucoup. De faire de mieux en mieux à chaque match. Le mois dernier, nous avons eu beaucoup de très bons matchs et je pense que nous pouvons parler d'un nouveau départ après Bruno. Mais il ne s'agit pas de Bruno. Il s'agit de l'équipe.", a-t-confié à Sky Sports.

"Une décision facile" de rejoindre MU

Bruno Fernandes est également revenu sur son arrivée à Manchester United, son premier choix. "La décision a été facile (à prendre). Quand j'ai eu l'opportunité, je n'y ai pas réfléchi à deux fois. J'ai parlé avec le Sporting, qui avait déjà eu des discussions avec Man United au sujet de mon transfert et quand ils m'ont parlé, je leur ai dit que mon premier choix était Man United et que c'est ce dont j'ai besoin pour ma carrière."