En 2018, Nabil Fékir a connu le bonheur d’être sacré champion du monde avec la France. Mais, cette année-là, il a aussi vécu un moment très compliqué sur le plan personnel, à savoir son transfert raté à Liverpool. Beaucoup de choses se sont passées depuis et l’international tricolore a pu connaitre les joies d’une expérience à l’étranger du côté de Bétis. Pourtant, il n’arrive pas à évacuer totalement le souvenir de ce rêve parti en fumée.



« C'était vraiment difficile à gérer car je voulais vraiment aller à Liverpool. C'était un moment qui n'a pas été facile pour moi, a-t-il confié dans un entretien à Liverpool Echo. J'ai été déçu de ne pas y aller, car Liverpool est un grand club. J'ai rencontré Jürgen Klopp, et ça s'est très bien passé. Après ça je n’avais qu’une envie c’était de le rejoindre ».

Fékir en veut toujours à Bernès

Il n’a pas pu rallier Anfield et pour lui c’est la faute d’un homme, à savoir Jean-Pierre Bernès, son agent de l’équipe. « J’ai eu un problème avec lui. C’est lui qui est responsable de tout ça », a-t-il tonné. Des accusations graves et contre lesquelles l’ancien directeur sportif de l’OM s’était déjà défendu.



L’ancien Lyonnais a aussi assuré qu’il n’avait aucun souci au genou, contrairement à ce que les informations de l’époque ont laissé croire : « Ils devaient trouver une raison pour que l'accord ne soit pas conclu et ils ont trouvés l’excuse du genou (…) Ça a été une période très sombre, j’ai vu des mensonges à droite et à gauche, que mon genou m’empêchait d’y aller etc… Mais c’était totalement faux et nous avons fait les tests médicaux à Clairefontaine et tout allait bien ». Fékir ressasse le passé, mais avec l’espoir que l’avenir sera meilleur. Et puis, qui sait ? Il aura peut-être un jour la possibilité de nouveau de signer en faveur le club septuple champion d’Europe.

