Ayew se sort du piège à Crystal

[ VIDÉO BUT] #CAN2019

Jordan Ayew délivre le Ghana d'un enroulé merveilleux !

Le tout après un rush de 40 mètres et une défense très étrange de son adversaire !#GNBGHA https://t.co/A7mhncmmwN

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 2, 2019

4 - Jordan Ayew has netted four goals in his last eight Premier League games, as many as he managed in his previous 34. Comeback. #ARSCRY pic.twitter.com/AhVmIYPPyA

— OptaJoe (@OptaJoe) October 27, 2019

De Marseille à Lorient, Jordan Ayew revoyait déjà ses ambitions à la baisse. D'Aston Villa à Swansea, c'était à peu près la même déception pour lui en Premier League. Le petit frère d'André a notamment enchaîné deux relégations, avec Aston Villa (en 2015) comme avec Swansea (en 2018), où il avait justement rejoint son aîné... A la relance en prêt à Crystal Palace , la saison dernière, ce n'était guère plus brillant : seulement un but en 20 matchs. Swansea ne voulait plus de lui, mais Crystal Palace a fait confiance au Ghanéen en l'achetant définitivement. Une marque d'attachement qui a visiblement transfiguré l'attaquant à 28 ans.Roy Hodgson l'a titularisé dès le début de la saison, et son but fin août à Old Trafford, lors de la victoire des siens contre Manchester United (1-2), l'a lancé : quatre buts en huit matchs, soit autant que lors de ses 34 premières sorties en Premier League. Hodgson est alors monté au créneau fin septembre (en conférence de presse), lorsque André a accusé Crystal Palace de ne pas mettre Jordan dans les meilleures conditions : « Je ne sais pas de qui il parle. Ce n'est pas sympa pour moi, le staff et les joueurs, on l'apprécie et on a un énorme respect pour lui et son talent. D'ailleurs, il joue chaque match. »Et même s'il reste sur quatre rencontres sans but - sa pire série de la saison -, il a quand même été élu homme du match lors du succès face à Bournemouth (1-0), il y a deux semaines. Jordan Ayew a même figuré dans la liste des 30 pré-nominés pour le titre de joueur africain de l'année, il y a quelques semaines. « Je suis fier, s'enorgueillissait-il (pour les médias de la Premier League). La dernière saison n'était pas bonne du tout, mais ça montre que le travail paie. J'ai fait une bonne CAN, j'ai continué en club. Je m'améliore, je dois continuer de travailler dur. » Un éventuel départ cet hiver de Wilfried Zaha, toujours très courtisé, pourrait lui permettre de prendre encore plus de poids. Même si l'Ivoirien aide aussi, forcément, à le faire briller.