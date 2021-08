Atlético : Saul vers Chelsea ?

Saul Niguez a été associé à un départ de l'Atlético Madrid tout l'été, mais Chelsea est peut-être le prétendant qui va mettre fin aux rumeurs en recrutant le milieu de terrain. Le joueur espagnol a perdu sa place de titulaire dans l'équipe de Diego Simeone la saison dernière et devait partir, étant lié à Barcelone et Liverpool, entre autres, ces dernières semaines.

Chelsea veut Saul Niguez

Désormais, Chelsea, vainqueur de la Ligue des Champions, est devenu une destination potentielle pour le joueur madrilène. "Chelsea décidera dans les prochains jours d'acheter ou non un nouveau milieu de terrain. En gardant un œil sur Saul Niguez, qui est considéré comme 'une possibilité'", a expliqué l'expert des transferts Fabrizio Romano sur les réseaux sociaux. "Le dossier n'est pas encore avancé. L'Atletico Madrid décidera bientôt de l'avenir de Saul."