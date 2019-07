Arsenal: Özil chambre un fan de Tottenham

Journée chargée, jeudi, pour Mesut Özil. Après avoir été sauvé d'un car-jacking par son coéquipier Sead Kolasinac, le milieu de terrain d'Arsenal a chambré un fan de Tottenham sur Twitter.

L'international allemand répondait en fait au fan au question, qui, en publiant une photo où la disposition des joueurs des Spurs laissait un vide entre eux, s'est demandé ce qu'Özil faisait avec Tottenham (pour sous-entendre que l'ancien joueur du Real Madrid est un fantôme).

Réponse d'Özil: "Si tu regardes de plus près, tu peux voir votre salle des trophées." Au palmarès de Tottenham, certes vierge depuis 2008, on recense tout de même deux titres de champion d'Angleterre, huit FA Cup, quatre League Cup et une Coupe des Coupes (1962).

If you look closely ... you can see your trophy cabinet #YaGunnersYa https://t.co/e5YCn1doDt