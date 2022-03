Martin Odegaard, enfant prodige du foot norvégien passé par le Real Madrid, a parlé de son bonheur à Arsenal au micro de Tv2 : "Je sens que je suis devenu plus important pour l'équipe et que j'occupe désormais plus d'espace. J'ai trouvé ma vraie position et j'ai maintenant des connexions [sur le terrain] tout autour de moi. Je m'améliore tout le temps." Encore âgé de seulement 23 ans, il est arrivé à Madrid alors qu'il n'était qu'un jeune de 15 ans, après avoir attiré l'attention de tout le monde du football. Jouant d'abord pour le Real Madrid Castilla mais s'entraînant pour l'équipe première, il n'a jamais totalement trouvé sa place au Real.

Odegaard est stable à Arsenal

"C'était un peu spécial, de faire mon chemin à 15 ans, tout ce qui s'est passé à l'époque et de déménager à Madrid. Il y avait beaucoup de gens autour de moi qui s'inquiétaient du fait que j'étais regardé [par le Real Madrid], les clubs et les gens qui m'entouraient. J'étais constamment examiné". L'international norvégien a fait le tour de différents clubs sous forme de prêt, passant par l'Eredivisie avec Heerenveen et Vitesse, avant de revenir en Espagne avec la Real Sociedad.



Prêté pour deux ans, il s'est montré à son meilleur niveau la première année. Le Real Madrid l'a ensuite rappelé. Malgré cela, il a toujours manqué d'opportunités sous Zinedine Zidane. Aujourd'hui, il se sent chez lui. "Je sens que je suis dans un bon endroit. Ici à Arsenal, ils m'ont donné la paix et la stabilité pour m'établir quelque part et ne pas être stressé par l'endroit où je pourrais être lors de la prochaine fenêtre de transfert."