Arsenal : Gabriel Martinelli prolonge son contrat

Gabriel Martinelli réalise de très bons débuts professionnels avec les Gunners d'Arsenal. À seulement 21 ans, le Brésilien a déjà joué 76 matchs de Premier League et a inscrit 18 buts et délivré 9 passes décisives. Des statistiques impressionnantes pour un joueur de cet âge-là qui n'ont pas manqué d'impressionner le board du club londonien. De ce fait, Arsenal a annoncé ce vendredi la prolongation du contrat de son jeune joueur.

Le directeur sportif du club, Edu, a déclaré sur le site officiel du club : "C'est formidable que Gabi ait signé un nouveau contrat avec nous. Les fondations de notre équipe continuent d'être construites sur de jeunes talents, donc c'est formidable que Gabi ait signé un nouveau contrat. Gabi n'a que 21 ans, et c'est un joueur avec de grandes capacités et une grande personnalité. Il est un élément important de notre avenir et nous sommes ravis d'avoir conclu un nouveau contrat."

Mikel Arteta, son entraîneur, se réjouit aussi de la prolongation de contrat du Brésilien : "Gabi est encore très jeune, donc nous savons qu'il a encore beaucoup à faire et c'est formidable que nous fassions ce voyage ensemble. Nous sommes maintenant excités à l'idée de continuer à développer son énorme talent et nous avons hâte de le voir performer avec Arsenal dans les années à venir."