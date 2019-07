Arsenal: Emery dur avec Koscielny

Le bras de fer continue entre Arsenal et Laurent Koscielny, déterminé à quitter les Gunners après neuf ans passés à Londres. Désireux d’être libéré de sa dernière année de contrat afin de s’engager avec le club de son choix, l’international tricolore a refusé de participer à la tournée d’été aux Etats-Unis et s’entraîne désormais avec les U23 du club.

Interrogé en marge de ce stage de préparation outre-Atlantique, Unai Emery est revenu sur la situation du Français, estimant qu’il s’était exclu lui-même du groupe.

"Puisqu’il a décidé de ne pas prendre part avec nous à la tournée, la solution est maintenant uniquement entre le club et lui car il a décidé de ne pas faire partie de l’équipe en pré-saison. Je le respecte, mais nous avons des responsabilités, il a des responsabilités, le club a des responsabilités et moi aussi, a ainsi confié l’entraîneur espagnol dans des propos relayés par The Mirror. Maintenant, ce n’est plus qu’un problème entre le club et lui. Mon idée est continuer avec des joueurs qui veulent être ici.