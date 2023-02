Arsenal chute à Everton, la Premier League relancée !

A onze jours d'Arsenal-Manchester City, la Premier League a été relancée par Everton, ce samedi après-midi. Provisoirement premier non-relégable désormais, les Toffees (17emes), avec leur nouveau entraîneur Sean Dyche, ont réalisé un bon coup dans leur lutte pour le maintien. Et ils ont donc également mis en échec Arsenal, qui perd une partie de son avance sur les Citizens, maintenant à 5 points ! Le club de Liverpool a ainsi battu les Gunners avec un but James Tarkowski sur corner, à l'heure de jeu (1-0).

Everton relance tout

C'est le quatrième résultat négatif d'Arsenal en 20 matches de championnat seulement, puisque Londoniens et Mancuniens comptent deux rencontres en retard. Seuls Newcastle, Southampton (nuls) et United (défaite) avaient empêché les troupes de Mikel Arteta de maximiser leur avance en tête de l'Angleterre. Everton a lui enfin réalisé un bon match de football, se montrant dominateur en première période, avec un jeu vers l'avant et du rythme. La confiance retrouvée des Toffees leur a finalement permis d'ouvrir le score, et de battre Arsenal, dans un jour sans... La course au maintien est relancée. Comme celle pour le titre.