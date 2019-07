Arsenal cherche des leaders

On les avait quittés sur une décevante finale de Ligue Europa, pourtant la spécialité d’Unai Emery, largement perdue contre Chelsea le 29 mai dernier à Bakou (4-1). Des Gunners qui vont débuter leur saison lundi prochain à Denver, à l’occasion d’une rencontre amicale face aux Colorado Rapids, dans une drôle d’atmosphère.

Surtout depuis que leur capitaine, Laurent Koscielny, a refusé de prendre part à cette tournée américaine pour forcer son transfert, lui qui est notamment convoité par Bordeaux et Rennes. "Nous sommes très déçus par les actions de Laurent, qui vont à l’encontre de nos instructions. Nous espérons résoudre ce problème et ne fournirons aucun autre commentaire pour le moment", a réagi le club nord-londonien jeudi dans un communiqué lapidaire.

Xhaka nommé capitaine ?

En août dernier, lors de sa prise de fonctions, Emery avait donné le brassard au défenseur corrézien, qui se remettait d’une blessure au tendon d’Achille lui ayant fait rater la Coupe du monde, et nommé quatre autre capitaines: Petr Cech, Aaron Ramsey, Mesut Özil et Granit Xhaka. Et aujourd’hui, seuls les deux derniers sont encore au club.

Le portier tchèque a mis un terme à sa carrière et est retourné à Chelsea, dans un rôle de conseiller technique alors que le milieu de terrain gallois est parti libre à la Juventus. Özil, lui, est poussé vers la sortie, Xhaka a manifesté des envies d’ailleurs, et le brassard de capitaine pourrait lui être confié afin de les calmer... Attendu au tournant, le technicien basque est donc clairement en recherche de leaders mais va vite devoir trancher. Car il pourrait sans doute moins se permettre, comme l’an dernier lors de son arrivée, une entame de saison catastrophique.