Arsenal : Aubameyang destitué du brassard de capitaine

La saison devient de plus en plus compliquée pour Pierre-Emerick Aubameyang chez les Gunners d'Arsenal. Auteur de seulement 4 buts en 14 matchs de Premier League depuis l'entame de cet exercice 2021-2022, l'attaquant gabonais est au cœur d'une polémique. Face à Southampton, samedi (3-0), il ne figurait pas sur la feuille de match. La raison ? une violation du code disciplinaire de son équipe. ", avait justifié Mikel Arteta avant la rencontre remportée par ses troupes.Ce mardi, Arsenal a annoncé une sanction plus importante car le club anglais a pris la décision que l'ancien élément de l'ASSE n’allait plus porter le brassard de capitaine. "Suite à sa dernière infraction disciplinaire la semaine dernière,, peut-on lire sur le communiqué officiel publié par les Gunners.Avant la réception de West Ham, situé à la quatrième position avec 2 points de plus qu'Arsenal, Arteta a de nouveau pris la parole en conférence de presse d'avant-match. ", a avancé le technicien espagnol. Alexandre Lacazette ou encore Granit Xhaka pourraient porter le brassard face aux Hammers d'après Arteta.