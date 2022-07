Amicaux : Gabriel Jesus encore buteur avec Arsenal, Saliba titulaire

Arsenal - Everton : 2-0

Aux Etats-Unis, les Gunners et les Toffees poursuivent leur préparation. Et notamment Gabriel Jesus qui, avec son nouveau club d'Arsenal, continue d'empiler les buts. Déjà auteur d'un doublé pour son premier match il y a dix jours à Nuremberg (3-5), l'attaquant brésilien a cette fois ouvert le score dans ce duel entre clubs de Premier League.



Tout s'est joué peu après la demi-heure de jeu, puisqu'après ce but du transfuge de Manchester City à la 33eme minute, Bukayo Saka lui a emboîté le pas dans la foulée (2-0, 36eme). Gabriel Jesus est sorti à la pause, où la large revue d'effectif a permis à Nicolas Pépé d'entrer. C'était aussi la première apparition de William Saliba, titulaire après être revenu de son prêt réussi à l'Olympique de Marseille la saison dernière.

Club América - Chelsea : 1-2



L'Amérique du Nord est également le terrain de jeu choisi par les Blues pour passer leur mois de juillet - la semaine prochaine, Chelsea et Arsenal se retrouveront d'ailleurs à Orlando. Les champions d'Europe 2021 ont démarré à Las Vegas, face au fameux club de Mexico qui défiera Manchester City dans la nuit de mercredi à jeudi (à Houston).



Timo Werner a ouvert la marque peu avant l'heure de jeu (55eme), puis Reece James a égalisé contre son camp d'une passe directement dans son but (1-1, 60eme) et c'est enfin Mason Mount qui a donné la victoire à Chelsea en fin de partie (1-2, 83eme). Thomas Tuchel a changé toute son équipe à la mi-temps. Thiago Silva a joué la première période, à l'inverse donc des deux buteurs ou encore de Jorginho et Christian Pulisic. Mais pas de N'Golo Kanté, privé de voyage car il n'est pas vacciné.