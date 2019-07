Amical: MU bat Tottenham avec un but de Martial

Une première répétition d'une affiche de Premier League. Manchester United et Tottenham s'affrontaient ce jeudi en Chine pour l'International Champions Cup. Les Red Devils ont pris le meilleur sur les vice-champions d'Europe. Une victoire 2-1, avec notamment un but d'Anthony Martial.

Le Français très en jambes sur ce match, a également trouvé le poteau sur une frappe du gauche. Angel Gomes a donné la victoire à Manchester, après l'égalisation de Lucas Moura à l'heure de jeu.

Du côté des Français, Tanguy Ndombele et Moussa Sissoko ont respectivement joué 45 minutes et une heure pour les Spurs. Paul Pogba et Anthony Martial ont joué la première mi-temps pour l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer.