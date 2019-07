Amical: Liverpool s'amuse face à Tranmere

"Un set à zéro" pour Liverpool qui l'a emporté 6-0 ce jeudi, sur la pelouse de Tranmere.

En pleine période de préparation, avant de reprendre le chemin de la Premier League le 9 août prochain, les Reds l'ont donc emporté sans trembler, grâce notamment à un doublé de leur jeune attaquant de 19 ans, Rhian Brewster.

Parmi les autres buteurs, on recense les noms de Nathaniel Clyne, Curtis Jones, Divock Origi et Paul Glatzel.

A great start to our 2019/20 pre-season campaign. #LFCPreSeason