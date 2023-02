Mason Greenwood était poursuivi pour des accusations de viol et d'agression potentiellement commis en janvier 2022. Il a vu, ce 2 février 2023, ces poursuites finalement être abandonnées. La justice anglaise a communiqué sur l'affaire qui implique l'ex-attaquant de Manchester United, 21 ans et formé chez les Red Devils. « Arrêté et poursuivi dans le cadre d'une enquête ouverte en janvier 2021, il ne fait plus l'objet de poursuites criminelles. Dans cette affaire, la combinaison du retrait de témoins clés et de nouveaux éléments qui ont été mis en lumière signifie qu'il n'y avait plus de perspective réaliste d'une condamnation », a ainsi déclaré le porte-parole du CPS, Crown Prosecution Service (le parquet britannique).

Quel avenir pour Greenwood dans le monde du football ?

Il avait été inculpé en octobre dernier pour « tentative de viol » et « coups et blessure volontaires » sur sa compagne de l'époque avant d'être à nouveau arrêté par la police alors qu'il n'avait pas respecté son contrôle judiciaire, entraînant son inculpation et son renvoi devant le tribunal du Greater Manchester. Il est suspendu depuis le début des événements par son club, tout comme son contrat avec la marque Nike avait été rompu. Reste à voir s'il sera réintégré par le club mancunien, ou si celui-ci voudra se passer d'une telle pub quotidienne.