La voilà couronnée à domicile ! Ce dimanche, l'Australienne Ashleigh Barty, numéro une mondiale et tête de série n°1, a remporté le tout premier Open d'Australie de sa carrière, en disposant, en finale, de l'Américaine Danielle Collins, 30eme joueuse mondiale et tête de série n°27, en deux manches (6-3, 7-6 (2)) et 1h29 de jeu. Dans la première manche, malgré une première balle de break en sa faveur, à 2-2, l'Américaine a été la première et la seule à céder une mise en jeu dans ce set, dans la foulée. Forte de cet avantage en poche, l'Australienne a ensuite conclu, sur un jeu blanc (6-3). Enfin, la deuxième et dernière manche fut bien plus décousue. Cette fois, Ashleigh Barty s'est fait breaker d'entrée, malgré une première balle sauvée et deux balles pour annuler cet handicap, dans la foulée. Pas dans le coup, la meilleure joueuse du monde a perdu un nouveau service, à 1-4. Au pire des moments, puisque dans la foulée, Danielle Collins a alors servi pour pouvoir égaliser à une manche partout.

Collins a perdu le fil



Mais au lieu d'assurer, la 30eme joueuse mondiale a fini par perdre pied, cédant ainsi ses deux services suivants. Revenue à 5-5, la numéro une mondiale a ensuite poussé son adversaire d'un jour jusqu'au tie-break. Un jeu décisif qu'elle a largement dominé, pour le conclure sur sa toute première balle de match (7-6 (2)). Danielle Collins ne remportera pas de quatrième titre, pour sa quatrième finale et devra donc ainsi encore patienter avant de triompher en Grand Chelem. Toutefois, la 30eme joueuse mondiale pourra se consoler malgré tout. En effet, lors de la publication du prochain classement WTA, l'Américaine va connaître son meilleur classement, elle qui n'avait jamais été au-delà de la 23eme place mondiale. Future numéro dix, Danielle Collins pourra également se targuer d'être la future numéro une dans la hiérarchie américaine. De son côté, numéro une mondiale, Ashleigh Barty triomphe donc pour la toute première fois à domicile. Il s'agit également de son troisième tournoi du Grand Chelem glané, après l'édition 2019 de Roland-Garros et l'édition 2021 de Wimbledon.