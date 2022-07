Open d’Australie : Les contraintes sanitaires levées, Djokovic pourra jouer

La saison australienne de tennis du 30 décembre au 29 janvier

Voilà une bonne nouvelle pour Novak Djokovic et les autres sportifs non vaccinés contre le covid. Alors que le Serbe n’a pas pu disputer le dernier Open d’Australie car il n’est pas vacciné contre le covid, et qu’il ne pourra pas, si les règles ne changent pas d’ici là, jouer le prochain US Open pour les mêmes raisons, le n°3 mondial a dû voir avec soulagement les nouvelles arrivant d’Australie. Le pays a en effet décidé de lever toutes les restrictions sanitaires liées au covid. «Les modifications apportées à la loi sur la biosécurité, qui ont été apportées suite aux conseils de santé du médecin-chef, signifient également que tous les titulaires de visa peuvent voyager en Australie sans avoir besoin d'une exemption de voyage », dit le communiqué de presse publié par le gouvernement australien.La vaccination et les périodes de quarantaine ne seront donc plus obligatoires pour personne, que ce soit les touristes, les Australiens revenant dans leur pays, ou encore les joueurs de tennis. Cette annonce marque la fin d'une période très dure pour la population australienne, qui a dû subir plusieurs confinements stricts (262 jours répartis en six confinements, pour la ville de Melbourne par exemple), au sein d'un pays qui a pratiqué une politique "zéro covid".La saison australienne de tennis doit débuter le 30 décembre à Brisbane, Perth et Sydney, avec l'ATP Cup, puis se prolonger jusqu'au 29 janvier, date de la finale hommes de l'Open d'Australie. Soulagement donc pour les joueurs et joueuses de tennis non vacciné(e)s. A moins qu'une nouvelle vague de covid ne vienne tout gâcher d'ici là...