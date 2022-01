Open d'Australie : Djokovic est retourné en rétention

L'Open d'Australie commence dans 40 heures !

Retour au Carlton Park Hotel de Melbourne pour Novak Djokovic ! Placé en rétention dans cet hôtel la semaine passée après son arrivée dans la ville australienne où il s'était vu annuler son visa une première fois à l'aéroport, le n°1 mondial y est retourné ce samedi, dans l'attente de son audience devant la Cour fédérale australienne, prévue à 9h30 heure australienne dimanche matin (23h30 heure française samedi). Rappelons que son visa a été annulé une deuxième fois vendredi par le ministre de l'Immigration "dans l'intérêt public"., (...) ce qui pourrait entraîner la transmission de la maladie et un risque grave pour la santé, et un risque sérieux pour leur santé et celle des autres", a regretté le ministre, faisant référence au fait que Novak Djokovic n'ait pas annulé une interview et une séance photos avec le journal L'Equipe le 18 décembre alors qu'il se savait positif au coronavirus.Le Serbe a été aperçu à l'arrière d'une berline blanche, calme, et vêtu d'un survêtement vert, avant de rejoindre cet hôtel où se trouvent également une trentaine de réfugiés, dont plusieurs manifestants demandaient leur libération devant le bâtiment. Dans l'après-midi, environ 200 "antivax" s'étaient réunis autour de la Rod Laver Arena, où sera donné le coup d'envoi de l'Open d'Australie lundi, pour exiger que le n°1 mondial soit libéré et autorisé à jouer le premier tournoi du Grand Chelem de l'année.Du jamais vu !