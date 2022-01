Affaire Djokovic : Audience en urgence !

Le juge qui avait bloqué une première fois l'expulsion d'Australie de Novak Djokovic va tenir une audience d'urgence vendredi soir, après l'annulation pour la deuxième fois par le gouvernement du visa du tennisman, a annoncé un porte-parole du tribunal.

"Une audience en référé se tiendra ce soir à 20H45 devant le juge Anthony Kelly de la Cour du circuit fédéral", a indiqué ce porte-parole dans un communiqué, sans plus de précisions. D'après son avocat, Djokovic n'a pas été placé en rétention à ce stade par l'Australie et il demande à la justice de bloquer son expulsion.

Novak Djokovic v Minister for Immigration, Citizenship, Migrant Services and Multicultural Aff​airs: A directions hearing will be conducted tonight at 8.45pm (AEDT) before Judge Anthony Kelly. The hearing will be streamed on our YouTube channel - https://t.co/OArWL6GnGy pic.twitter.com/qMBDqGccIl