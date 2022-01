Open d'Australie : Djokovic doit rentrer chez lui !

Cette fois, c’est sûr et certain, Novak Djokovic ne disputera pas l’Open d’Australie 2022 ! Réunis ce dimanche, les trois juges de la Cour fédérale australienne ont décidé à l’unanimité de rejeter l’appel du joueur serbe de 34 ans, qui demandait la révocation de l’annulation de son visa. Son visa est donc bel et bien annulé et le n°1 mondial est prié de rentrer chez lui et de payer les frais de justice du gouvernement australien. A dix-sept heures du coup d’envoi de l’Open d’Australie, la tête de série n°1 disparait donc du haut du tableau, et c’est l’Italien Salvatore Caruso qui prend sa place en tant que lucky-loser pour affronter le Serbe Miomir Kecmanovic au premier tour. La cour s’était réunie à 9h30, heure de Melbourne, pour trancher cette affaire ultra-médiatique. Elle s’est retirée à 14h45, et c’est donc à 17h53 que le verdict est tombé.

La fin d'un feuilleton de douze jours

C'est donc la fin d’un feuilleton judicio-sanito-sportif qui aura duré douze jours. Depuis le 4 janvier, jour où le n°1 mondial a annoncé qu’il s’envolait pour Melbourne afin de disputer l’Open d’Australie grâce à une exemption médicale. Mais les autorités est estimé que son visa n’était pas valide à sa descente de l’avion et l’ont conduit vers un hôtel de rétention. Libéré le 10 janvier après que le juge de la Cour fédérale a estimé que l’annulation de son visa était « déraisonnable », le Serbe a alors pu s’entraîner pendant quelques jours. Mais c’était sans compter sur l’appel du ministère de l’Immigration, qui s’est à son tour pourvu en justice, arguant que le joueur était « une menace » pour la société. Djokovic a alors reconnu avoir commis l’erreur d’avoir participé à une interview et une séance photos avec L’Equipe le 18 décembre alors qu’il savait qu’il était positif au coronavirus et que son agent avait également fait une erreur en déclarant que le joueur n’avait pas voyagé durant les deux semaines avant de se rendre en Australie, alors qu’il était allé en Espagne. Des erreurs qui ont sans doute coûté cher lors de ce jugement en appel, dans une ville de Melbourne qui, rappelons-le, a confiné ses habitants pendant 262 jours et un pays qui mène une politique « zéro covid » et qui n’a déploré « que » 2673 décès depuis le début de la pandémie il y a deux ans. L’Open d’Australie va donc débuter dans quelques heures sans son tenant du titre, et seul Rafael Nadal sera en lice pour aller chercher un 21eme tournoi du Grand Chelem.