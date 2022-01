Play-offs : A la surprise générale, les Bengals vont au Super Bowl

Les Cincinnati Bengals ont mis fin à 33 ans d’attente ! Après avoir participé au Super Bowl en 1982 et en 1989, la franchise de l’Ohio a validé son billet pour la grande finale du championnat NFL au terme d’un finale de la Conférence Américaine totalement folle ! Pour cela, les joueurs de Zac Taylor sont allés s’imposer dans l’antre des Kansas City Chiefs, l’Arrowhead Stadium. Patrick Mahomes a très rapidement mis en marche l’attaque des Chiefs, avec un touchdown dès leur première série offensive inscrit par Tyreek Hill sur une passe de son quarterback. Moins à l’aise en attaque, les Bengals se sont contentés d’un coup de pied à trois points d’Evan McPherson pour réduire l’écart. Or, la relation entre Patrick Mahomes et Travis Kelce a fait beaucoup de mal à Cincinnati avec un deuxième touchdown inscrit par les Chiefs avant même la fin du premier quart-temps. A nouveau en échec en attaque au début du deuxième quart-temps, les Bengals n’ont pas pu stopper l’attaque des Chiefs avec Mecole Hardman qui a offert une solution à son quarterback pour donner 18 points d’avance à Kansas City, qui pensait avoir un pied au Super Bowl.

Mahomes et les Chiefs se sont effondrés

Une forme de suffisance qui a fait baisser de pied les Chiefs. Et face à une équipe de Bengals qui n’avait strictement rien à perdre et qui restait sur un exploit face aux Titans, numéro 1 de la saison régulière, ça a coûté cher. En effet, Joe Burrow a commencé à trouver des solutions en attaque et cela a bénéficié à Tee Higgins qui est allé inscrire le premier touchdown de Cincinnati dans cette rencontre, ramenant son équipe à onze longueurs au moment de retrouver les vestiaires. L’entame de la deuxième mi-temps n’a pas vu les attaques briller. Après trois séries offensives improductive, les Bengals ont assuré le minimum avec un deuxième field goal pour Evan McPherson. Dans la foulée, Patrick Mahomes a subi sa première interception du match par B.J. Hill puis Joe Burrow a trouvé Ja’Marr Chase pour un touchdown. Les Bengals ont alors pris le risque d’une transformation à deux points pour égaliser et Trent Taylor a offert une ouverture à son quarterback à cette fin. Mais Joe Burrow a également subi une interception de L’Jarius Sneed au début du quatrième quart-temps. Heureusement pour lui, la série offensive qui a suivi n’a rien donné.

McPherson envoie les Bengals au Super Bowl

A six minutes du terme de la rencontre, Evan McPherson a donné l’avantage aux Bengals pour la première fois du match mais cela n’a pas tenu jusqu’au bout. En effet, à la toute dernière seconde Harrison Butker s’est montré infaillible pour emmener les deux équipes en prolongation. Jamais dans l’histoire de la NFL une équipe n’a remporté deux matchs de play-offs consécutifs en prolongation… et les Chiefs n’ont pas fait mentir cette histoire. S’ils ont choisi d’attaquer en premier avec l’objectif d’aller chercher un touchdown pour conclure le match, les Chiefs se sont montrés tout aussi brouillon que durant la deuxième moitié du match et Patrick Mahomes a subi l’affront de se faire intercepter une deuxième fois par Vonn Bell avec l’aide de Jessie Bates III. Dès lors, un field goal suffisait pour mettre un terme à la rencontre. Sans prendre de risques, les Bengals ont remonté le terrain pour mettre dans les meilleures dispositions Evan McPherson. Ce dernier n’a pas tremblé à 31 yards de distance. Les Bengals s’imposent au bout d’un improbable « comeback » (24-27 ap) et disputeront leur troisième Super Bowl après avoir affronté en finale à deux reprises… les San Francisco 49ers. L’histoire pourrait bien bégayer une nouvelle fois.



NFL / PLAY-OFFS 2022



FINALES DE CONFERENCE



Conférence Américaine

Dimanche 30 janvier

Kansas City Chiefs (2) - Cincinnati Bengals (4) : 24-27



Conférence Nationale

Lundi 31 janvier

0h30 : Los Angeles Rams (4) - San Francisco 49ers (6)



SUPER BOWL LVI

Au SoFi Stadium d'Inglewood, Californie

Lundi 14 février

0h30 : Cincinnati Bengals - Los Angeles Rams ou San Francisco 49ers