NFL - Super Bowl : Ja'Marr Chase, rookie superstar

Un titre de Rookie offensif de l'année, des records en pagailles et un ticket pour le Super Bowl : la première campagne de Ja'Marr Chase en NFL est plutôt aboutie jusqu'à présent. L'ex-compère de Joe Burrow à LSU a suivi son quarterback en professionnel, sous le maillot des Bengals, avec un certain succès puisque pour la première fois depuis 1988, Cincinnati jouera dimanche la grande messe du football américain.

Champion universitaire 2020 avec les Tigers, en compagnie donc de Joe Burrow mais aussi de Justin Jefferson (Vikings) et Clyde-Edwards Helaire (Chiefs), le receveur des Bengals a préféré l'an dernier faire l'impasse sur sa troisième saison en College, pour mieux se concentrer sur son arrivée en NFL. Une préparation d'un an qui a porté ses fruits. Brillant de bout en bout de la saison régulière, Chase et son numéro 1 (le premier joueur de l'histoire de Cincinnati a porté ce chiffre) ont conclu l'exercice 2021 avec 13 touchdowns, 1455 yards (record pour un rookie) et 81 réceptions au compteur.

A HISTORIC season for Ja'Marr Chase 😤 pic.twitter.com/do6YW3OS7n — CBS Sports HQ (@CBSSportsHQ) February 7, 2022



Au SoFi Stadium, le rookie superstar fera face à un défi à la mesure de son talent face à Jalen Ramsey puisque le cornerback des Rams est sans doute ce qui se fait de mieux à ce poste actuellement. "Vous aurez l’occasion de voir ce duel. Vous allez avoir l’occasion de le voir et je vais être prêt pour Chase" prévient d'ailleurs le joueur de Los Angeles. Un match dans le match ô combien décisif et sur lequel il faudra évidemment garder un oeil. Pour la petite histoire, le duo Chase-Burrow n'a encore jamais perdu un match éliminatoire (universitaire et NFL). La grande histoire, elle, s'écrit dimanche soir.