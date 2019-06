Favre, le vrai-faux retour

A quelques mois de son 50e anniversaire, Brett Favre a fait une annonce pour le moins étonnante mardi.

"Un vrai champion reste fidèle à sa vocation. Je vais sortir de ma retraite et faire mon retour en NFL pour la saison 2020", a-t-on ainsi pu lire sur le compte Instagram de l’iconique quarterback des Packers. Un message effacé en une demi-heure.

Le vainqueur du Super Bowl de 1997, qui a pris sa retraite sportive en 2010, a ensuite affirmé à TMZ que son compte avait été piraté.

Did Brett Favre just announce on Instagram he’s coming out of retirement? This has to be a joke,

right? pic.twitter.com/iw4rrjPqRK