Dans cette quatrième manche, les Knicks ont affiché un meilleur niveau que dans le Game 3, ce qui n'était pas totalement une surprise tant ils étaient passés à côté de cette troisième manche. Malgré les ballons perdus, Julius Randle retrouve de l’efficacité (20 points) et Jalen Brunson le seconde bien. En face, ce sont Jimmy Butler et Bam Adebayo qui répondent dans ce premier quart-temps équilibré (31-30).

L'adresse de New York chute lourdement dans le deuxième quart-temps et le Heat, toujours porté par Adebayo (23 points), en profite pour faire un premier écart (56-48). Dès l'entame de seconde période, il y a onze points d'avance pour Miami. Mais les Knicks reviennent, notamment après un panier primé de RJ Barrett. Néanmoins, ça ne tient pas et le Heat est toujours devant avant le dernier quart-temps (90-81).

Un dernier acte que les Floridiens arrivent à maîtriser en manquant néanmoins douze de leurs quinze premiers shoots ! Les Knicks n'en profitent pas car ils sont dominés physiquement, dans l'intensité. La preuve : Butler (27 unités) et sa bande gobent sept rebonds offensifs rien que dans ce dernier quart-temps. Après des lancers-francs de Brunson (32 points), New York est pourtant à six points, mais Randle commet sa sixième faute et les espoirs s'envolent.

Le Heat s'impose ainsi 109-101 et fait le break en menant désormais 3-1. Les Knicks sont dos au mur avec le prochain match chez eux, au Madison Square Garden. Mais ils n'ont pas encore battu cette équipe de Miami avec Butler depuis le début de la série puisque la seule victoire arrachée dans le Game 2 le fut sans l'ailier sur le parquet...