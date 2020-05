NBA – Utah : Gobert et Mitchell "prêts à aller de l’avant"

Nul ne sait si la saison 2019-20 de NBA reprendra un jour, mais si c’est le cas, les échanges entre Rudy Gobert et Donovan Mitchell, les deux stars de Utah Jazz, seront scrutés. Les deux hommes se sont en effet brouillés, l’Américain n’ayant pas apprécié la négligence du Français envers les gestes barrières liés à la pandémie de coronavirus. En effet, trois jours avant d’être contrôlé positif au Covid-19, ce qui avait conduit à la suspension de la saison, le pivot français s’était amusé à toucher les micros et enregistreurs lors d’une conférence de presse, pour rire. Une mauvaise blague que n'a pas appréciée Mitchell, testé positif lui aussi juste après Gobert, et qui avait affirmé qu’il lui faudrait « un certain temps pour se calmer ».

"Ils sont prêts à laisser cette histoire derrière eux"



Mais aujourd’hui, tout semble aller bien entre les deux joueurs, si l’on en croit les propos du vice-président exécutif du Jazz, Dennis Lindsey, mardi lors d’une conférence de presse téléphonique : « Ils sont prêts à laisser (cette histoire) derrière eux, à aller de l'avant, à agir de manière professionnelle (...) Nous sommes très satisfaits de la force collective de notre groupe, Donovan et Rudy en particulier. Nous avons hâte d'avancer ». Une bonne nouvelle pour les supporters de la franchise de Salt Lake City ! Au moment de la suspension de la saison, Utah occupait la quatrième place de la Conférence Ouest, avec 41 victoires et 23 défaites, grâce notamment aux performances de Donovan Mitchell (24,2pts de moyenne) et Rudy Gobert (15,1pts, 13,7rbds de moyenne). Mieux vaut en effet que ces deux joueurs majeurs s’entendent si le Jazz veut passer un ou deux tours de Playoffs…



Le best of de Rudy Gobert cette saison :