NBA : Gobert assure avoir été menacé de mort

Rudy Gobert a passé des semaines difficiles. Le pivot des Utah Jazz, positif au Covid-19 et désormais totalement guéri, a indirectement provoqué la suspension de la NBA le 11 mars dernier. Mais ce qui a été moins accepté, c’est la mauvaise blague faite par l’international français en conférence de presse quelques jours avant la révélation de sa contamination par le coronavirus.

Des réactions du public dont, Rudy Gobert l’a confié dans une interview accordée via Instagram à la journaliste du Bleacher Report Taylor Rooks, certaines sont allées trop loin. « Je ne peux pas dire que ça ne me touche pas. Quand les gens commencent à douter de votre personnalité… J’ai reçu des menaces de mort, ce genre de choses… Je me suis dit que je devais attendre que ça passe, a ainsi confié le pivot du Jazz. A la fin, la vérité finit toujours par percer, tôt ou tard. Il y avait beaucoup de peur à ce moment-là. Il y en a toujours beaucoup à cause du virus. »

Snippet from the conversation with Rudy Gobert addressing media speculation about his relationship with Donovan Mitchell: pic.twitter.com/jQ8KaPEnZs

Gobert : « On est tous les deux de grands garçons »



Egalement positif au coronavirus, Donovan Mitchell n’a pas caché son amertume envers son coéquipier dans l’Utah. Mais, alors que certains médias ont fait état d’une relation irrémédiablement brouillée entre les deux joueurs, le Français n’a pas éludé le sujet et assure s’être entretenu avec l’intéressé. « C’est vrai qu’on n’a pas parlé pendant un moment après ça. Mais on a parlé ensemble, il y a quelques jours. On est tous les deux prêts à jouer et à essayer de gagner un titre pour cette équipe, assure Rudy Gobert. Il n’est pas question de manque de professionnalisme. On a des relations différentes avec les uns et les autres. Ce n’est jamais parfait. Même entre deux époux, ce n’est jamais parfait ! Donc entre moi et mon coéquipier, c’est loin d’être parfait, mais au final, on a le même objectif, gagner. On est tous les deux de grands garçons. On va faire ce qu’il faut pour gagner. »

Un désaccord que l’international tricolore assure être minime face à la situation à laquelle le monde doit faire face. « Ce n’est pas à propos de Donovan et moi. Cette petite brouille n’en est pas une. C’est à propos des milliers de personnes qui meurent chaque jour, assure Rudy Gobert. Que pouvons-nous faire pour aider ? Que pouvons-nous faire pour apporter du positif ? Et au final, c’est ce sur quoi je me concentre maintenant. »

